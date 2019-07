Arriva il Dj-Set degli Ex-Otago a Le Vele Alassio

Qua di seguito il programma di questa settimana de Le Vele Alassio:



Mar 23 Luglio: Touch Me! w/ Touch Me! w/ Will Sparks + Puzzle Crew at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Touch Me! - Special Guest DJ: Will Sparks / Puzzle Crew: Tony Antone + Danilo El Paris / Resident DJ: Francis Key / Voice: Mad Fiftyone

https://www.facebook.com/events/663943610791955/https://www.facebook.com/events/442914876440687/

Mer 24 Luglio: Change Your Mind w/ Black Coffee + Themba at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Change Your Mind - Special Guest DJs: Black Coffee + Themba / Resident DJ: Francis Key

https://www.facebook.com/events/703738780071888/

Gio 25 Luglio: Mamacita at Le Vele Alassio

L'energia e il calore del party più cool d'Italia: Mamacita!! In esclusiva in Riviera ligure di Ponente per Le Vele Alassio! IT'S #FUEGO BABY!!

https://www.facebook.com/events/401438927149425/https://www.facebook.com/events/342413686434626/

Ven 26 Luglio: Le Vele Alassio presenta Ex-Otago (DJ Set)

Le Vele Alassio - Glamour Style, il venerdì notte dedicato a una clientela cool & chic! Questo venerdì Le Vele Alassio sono liete di presentare degli ospiti speciali: la band al completo degli Ex-Otago, sicuramente il gruppo indie-pop italiano del momento, si esibirà in una fomula DJ Set in esclusiva assoluta per Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

https://www.facebook.com/events/2422057828012765/https://www.facebook.com/events/1200247460161328/

Sab 27 Luglio: Le Vele Alassio presenta Love Boat

Questo sabato Le Vele Alassio presenta il quarto di sei appuntamenti con i parties a tema della stagione estiva 2019! Immergiti nel magico scenario marinaresco del "Love Boat", sicuramente la festa più rappresentativa del mondo de Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione per i possessori della Resident Card entro le ore 00:30. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

https://www.facebook.com/events/493526348065888/

INFO:

- Dress Code: Elegante ma stravagante!

- Area Privée con bar, servizi dedicati, ingresso differenziato con salto della coda e con possibilità di parcheggio riservato (Per maggiori informazioni contattare telefonicamente)

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Servizio navetta gratuito dalla "Caffetteria Da Sancio" vicino all'IperCoop di Albenga



INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI:

+39 327 97 20 920

www.levelealassio.it