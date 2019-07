Andora: successo per Roberta Bruzzone a "Sguardi laterali". E ora arriva Paolo Crepet

Il carisma della criminologa Roberta Bruzzone incanta il pubblico di Sguardi Laterali. Grande successo per la serata di debutto della rassegna promossa dal Comune di Andora e dalla Ce contemporary che ieri sera ha ospitato la profiler più famosa d’Italia che ha presentato il suo libro "Io non ci sto più", in cui descrive i manipolatori affettivi, racconta come smascherarli e difendersi da loro. Tante le domande arrivate da parte del pubblico sull'argomento, soprattutto legate ai risvolti di vita quotidiana e famigliare. Intervistata da Christine Enrile, Roberta Bruzzone ha esposto anche casi di manipolatori arrivati alla ribalta della cronaca e di cui ha avuto personale esperienza professionale quale perito in importanti casi giudiziari italiani.

La rassegna Sguardi Laterali, proseguirà il 30 luglio con lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet che presenterà il libro “Passione” (ed. Mondadori). L’appuntamento è alle ore 21.30, nei Giardini di Palazzo Tagliaferro. La presentazione è ad ingresso libero e condotta da Christine Enrile della CE Contemporary.

Per celebrare la passione, questa parola sacra in tutte le sue accezioni e declinazioni, lo scrittore attinge a storie e riflessioni tratte della propria esperienza esistenziale e professionale, per spiegare soprattutto ai giovani cosa significa questo fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli.

Il libro raccoglie le testimonianze di tre campioni di passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo; Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda e Renzo Piano, tra i più celebrati architetti contemporanei. Tre uomini molto diversi per età, formazione e biografia, ma accomunati da un’inconfondibile caratteristica: l’inossidabile entusiasmo che anima il loro lavoro e l’assoluta fedeltà ai sogni di gioventù, che ne ha reso possibile l’avverarsi. Un libro che invita a salire su questo meraviglioso traghetto chiamato passione, affrontando un viaggio non sempre facile, ma che trasporta e preserva la speranza di una vita stupefacente.