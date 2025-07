"Problemi Profili Profeti", le nuove generazioni in scena grazie a Kronoteatro e Yepp Albenga

Giovedì 17 luglio alle 21.00 andrà in scena presso l’Azienda Agricola Dell’Erba (Regione Marixe, SP 19) lo spettacolo "Problemi Profili Profeti". La messinscena è il risultato del lavoro laboratoriale organizzato da YEPP Albenga e tenuto da Kronoteatro all’interno del Centro Giovani di Piazza Corridoni - Ex Cinema Astor.

Le ragazze e i ragazzi del laboratorio, tenuto da Alex Nesti e Tommaso Bianco membri fondatori della compagnia Kronoteatro, si cimenteranno nella messa in scena di un testo scritto da loro stesse che vede come fulcro tematico l’indagine sui concetti di futuro e destino.

Il laboratorio, reso possibile grazie al contributo del Comune di Albenga, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione A. De Mari, ha coinvolto un gruppo di dieci allieve attrici e attori in un’attività durata sette mesi con l’obiettivo di mettere in relazione le nuove leve con lo spettacolo dal vivo come ambito lavorativo ed entrare in contatto con professionisti della produzione e programmazione dei linguaggi della scena contemporanea.

A cosa siamo destinate come persone e come collettività? Qual è il futuro immaginario, fantasioso, verosimile o distopico cui siamo destinate? Qual è il destino personale e sociale verso cui ci stiamo muovendo a falcate più o meno larghe?

Queste e ad altre domande hanno mosso le ragazze e i ragazzi del laboratorio nella scrittura del testo che andrà in scena questo giovedì.

Tra citazioni pop e incursioni nella tradizione oracolare classica, lo spettacolo, della durata di circa 50 minuti, si articola per quadri e monologhi saltando dal passato infantile al futuro più lontano e dipanando un filo rosso che unisce e dà senso all’intera rappresentazione.

Al termine dello spettacolo il pubblico avrà la possibilità acquistare e gustare un bicchiere di vino prodotto dall'Azienda Agricola Dell’Erba nell’ottica di un continuo scambio tra le realtà culturali e produttive del comprensorio ingauno.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito con la possibilità di un contributo volontario, un’offerta libera utile a sostenere le future edizioni del laboratorio che da tredici anni coinvolge le nuove generazioni.

Kronoteatro è impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura dal 2015 ed è l'ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi. Negli anni ha diretto diversi laboratori e stages di formazione volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diverse ed importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

YEPP Albenga è un’associazione di promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nata dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.