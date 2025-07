Dieci giorni di chiusura ai Golden Beach, i titolari fanno ricorso al Prefetto: "Chiediamo di riaprire nel fine settimana"

I titolari del locale Golden Beach hanno deciso di ricorrere al Prefetto contro il provvedimento di chiusura per dieci giorni emesso dalla Questura di Savona, auspicando una riapertura della discoteca per questo fine settimana. Il ricorso è stato depositato tramite l'avvocato Alessandro Parino.

Questi i motivi del ricorso spiegati dai titolari: "Siamo convinti della bontà del nostro operato e di poter riaprire in totale sicurezza come sempre accaduto. Siamo infatti fiduciosi che il Prefetto possa accogliere le nostre osservazioni: non abbiamo ritenuto corretto che al nostro locale venissero imputati, in maniera erronea, fatti di cronaca che non c'entrano nulla con la discoteca. Su tutti, si pensi che viene collegata al locale la rapina avvenuta ad Albisola Marina un'ora e mezza dopo la nostra chiusura, ai danni di un ragazzo che era stato a ballare. Purtroppo, e ce ne rendiamo conto collaborando quotidianamente con le Forze dell'Ordine, gli episodi di violenza o turbamento dell'ordine pubblico sono in crescita e proprio per questo ci adoperiamo al massimo affinché i Golden Beach siano sempre un luogo dove divertirsi in massima sicurezza".

"La Golden Beach - si legge in una nota - ritiene infatti prioritaria la sicurezza dei propri clienti e lo fa attraverso un sistema avanzato di videosorveglianza, l'utilizzo di metal detector all'ingresso e il controllo costante interno ed esterno del locale con ben 18 persone tra ingresso e zone da ballo, e altre 10 persone deputate a controllare le aree limitrofe al locale, in sinergia con l'Amministrazione di Albisola Superiore, con la quale collaboriamo fattivamente, come riconosciuto anche dal sindaco Garbarini".

"Durante le serate in cui si svolgono eventi o anche solamente attività di discoteca la Golden Beach Srl dà lavoro a più di 80 persone, selezionate con la massima cura e attenzione; è anche per loro che abbiamo ritenuto di dover fare ricorso chiedendo di poter riaprire già da questo fine settimana, centrale nella stagione estiva. Siamo certi di poter offrire divertimento in sicurezza, di averlo sempre fatto e siamo desiderosi di poterlo continuare a fare", concludono dal locale di intrattenimento.

Il provvedimento della Questura savonese, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, notificato dai carabinieri, è entrato in vigore immediatamente. Dieci giorni di chiusura per il locale.

La decisione nasce da una segnalazione della stazione dei carabinieri di Albisola, che ha rilevato "gravi criticità nella gestione del locale", ritenute tali da favorire situazioni di turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza, in particolare nelle aree del lungomare e nei pressi dell’uscita della discoteca, con ripercussioni sulla tranquillità della cittadina.

Secondo quanto emerso, le serate organizzate presso i Golden Beach sono state teatro di numerosi furti: cellulari, collane d’oro e altri oggetti di valore sono stati sottratti da gruppi di giovani che hanno approfittato della confusione. Non sono mancati, inoltre, episodi di aggressioni sia all’interno che all’esterno del locale, che hanno richiesto ripetuti interventi da parte delle forze dell’ordine. I militari dell'Arma hanno anche stigmatizzato una sostanziale mancanza di collaborazione, situazione che ha contribuito a creare un clima di impunità per gli autori delle violenze, talvolta rivolte anche contro il personale addetto alla sicurezza.

A complicare ulteriormente il quadro, i controlli eseguiti dall’inizio dell’anno hanno spesso rilevato la presenza di persone con precedenti penali tra i frequentatori del locale.