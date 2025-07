I Birrai di Offenburg: a Ranzi dal 20 al 22 luglio un incontro di sapori tra Foresta Nera e Liguria

Per la prima volta a luglio, da domenica 20 a martedì 22, il bosco di Ranzi, sulla collina di Pietra Ligure, ospiterà la quattordicesima edizione de I Birrai di Offenburg.

Non una semplice festa della birra, ma un vero e proprio gemellaggio tra le specialità tedesche della Foresta Nera e le ricette tipiche della Liguria.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Circolo Giovane Ranzi, con la collaborazione di una piccola rappresentanza di cuochi e Mastri Birrai proveniente dal Baden Württemberg – regione del sud della Germania di cui fa parte la cittadina di Offenburg, gemellata con Pietra Ligure dal 2007 – si svolge in uno degli scenari più suggestivi della Riviera: un grande prato nascosto che si apre all’improvviso nella macchia mediterranea.

Un luogo affascinante, al confine tra l’ombra del bosco e la luce dorata del tramonto, con il mare sullo sfondo, dove, per tre giorni, si incontreranno profumi e sapori di due tradizioni culinarie differenti ma in egual misura sorprendenti e gustose.

I Birrai di Offenburg negli anni è diventato il punto di riferimento per coloro che nella cucina cercano un’esperienza diversa dall’ordinario: non soltanto nutrimento, ma anche condivisione, legami, ricerca e scoperte.

Il menù è come un dialogo accattivante, un “botta e risposta” autentico e genuino che racconta due identità diverse: si potrà scegliere tra i Wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla Ligure, il Fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e cotto al forno) e le Trofie pesto patate e fagiolini, tra il Bauernscinken (prosciutto stagionato della Foresta Nera) e i Ravioli fritti e la Panizza, tra lo Steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno o il galletto, il Risotto alla Birra e i Gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la Kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le Frittelle di mele e tante altre prelibatezze.

Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra o, meglio, i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2025 dal Birrifico Kronen di Offenburg: la bionda Export, la bianca Hefe-Weizen e la speciale Spezialbier, novità di quest’anno.

La cantina ligure propone i vini etichettati 1919: Nostralino bianco e rosso, Pigato e Vermentino D.O.C. Non mancherà poi un Prosecco D.O.C. per gli amanti delle bollicine.

Come consuetudine la festa non finisce a tavola: ricco e variegato infatti anche il programma musicale con un intrattenimento continuo, dalla cena fino a notte fonda . Alle 19 in mezzo ai tavoli, sotto un tetto di luci, si alterneranno piccole formazioni folk (20.07 Demueluin, 21.07 Nando Rizzo in trio, 22.07 Mario Cau & Zingarò). Dalle 21 Live Band Show sul palco principale (20.07 Margot, 21.07 Les Chic, 22.07 Sheldon & The rollin’ Cats) per uno spettacolo all’insegna del Rock e della Dance. Dalle 23 Dj set con le migliori hit del momento con J.Nice e AirDj.

Sarà attivo anche quest’anno l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, pagarli direttamente on line con carta di credito o tramite i circuiti Satispay e Paypal, evitando così la coda alle casse.

Coloro che hanno effettuato la sola prenotazione dei piatti potranno ritirare biglietti da presentare alle cucine in apposite casse dedicate. Coloro che invece hanno già effettuato il pagamento potranno stamparli in autonomia in tre sportelli self-service (attraverso un qrcode che riceveranno via mail o sms).

Sarà presente anche una postazione Eat&Go, una cassa automatica self-ordering (come quelle che siamo abituati a vedere nei principali Fast Food) che accetta sia pagamenti elettronici che tramite Satispay.

Tutte le sere, inoltre, giochi e gonfiabili per bambini.

Ampio parcheggio auto e moto.

Come raggiungere la festa

I Birrai di Offenburg si svolge a Ranzi, piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure. Si raggiunge facilmente dall’uscita autostradale di Pietra Ligure. Pochi metri dopo aver pagato il pedaggio, alla ronda si svolta a sinistra e, seguendo le indicazioni si imbocca la strada che, attraversando il piccolo borgo di Ranzi, conduce al Colle della Madonnina. Da lì, i volontari vi guideranno all’interno del bosco per parcheggiare e arrivare finalmente alla grande conca naturale, cuore della festa. Sono consigliate scarpe comode.