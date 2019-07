Finale, inaugurato un nuovo spazio Enel in via Torino

Enel ancora più vicina ai cittadini di Finale Ligure grazie al nuovo spazio che rafforza e radica ulteriormente la presenza dell’Azienda sul territorio.

L’ufficio di via Torino 30-32 costituirà un punto di riferimento per tutta la città, sia per le forniture elettricità e gas sia per le soluzioni di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti Marilena Rosa Assessore alla Polizia Locale e Attività Produttive, Tommaso e Giuseppe Molinari Titolari dell’Azienda Partner Sam Srl, e per Enel Roberto Orlandi, Responsabile dei negozi partner per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Giuseppe Ratto Channel Manager negozi partner Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Sam è un’azienda attiva sul territorio da diversi anni specializzata nella consulenza su contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. La collaborazione con Enel ha portato alla rapida crescita di questa Azienda facendone un importantissimo punto di riferimento per il territorio con l’apertura di 4 punti vendita in provincia di Savona a Cairo Montenotte, Loano, Varazze e Finale Ligure.

Il negozio nasce con l’obiettivo di offrire un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio a cittadini e imprese. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini.

“Questa nuova apertura – ha dichiarato Roberto Orlandi per Enel – rafforza ulteriormente la nostra presenza sul territorio e su tutta la Liguria. I colleghi che lavoreranno presso il nuovo Spazio Enel saranno un punto di riferimento importante sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.

Lo Spazio Enel di Finale Ligure sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e il pomeriggio dalla 15.30 alle 18.30. Il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.