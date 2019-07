Lunedì i funerali di Matteo Bonifacino, morto dopo una violenta caduta a Giusvalla

Si terranno lunedì mattina alle ore 10.30 a Giusvalla, presso la chiesa parrocchiale di San Matteo, i funerali di Matteo Bonifacino, l'uomo di 81 anni deceduto nella mattinata odierna in seguito ad una una violenta caduta.

L'episodio si è verificato in località Perroni, poco lontano dalla strada provinciale 542. La vittima, con una corda, si stava calando dalla sede stradale verso il greto di un torrente quando, per cause ancora da accertare, è precipitata da un'altezza di circa 3 metri sbattendo violentemente la testa al suolo.

L'uomo era conosciuto e stimato per il suo impegno nel mondo del volontariato e per la sua attiva organizzazione nell'allestimento delle manifestazioni cittadine.

Il santo rosario si terrà domenica sera, alle ore 20, sempre nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Giusvalla.