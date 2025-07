Attimi di apprensione nel primo pomeriggio odierno in via Nuova di Peagna, a Ceriale, dove un incendio è divampato all’interno di uno scantinato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga che hanno lavorato per domare le fiamme, scoppiate per cause ancora in fase di accertamento, e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.