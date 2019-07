Cairo, l’assessore regionale Viale accolta dallo striscione "I muri non fanno l'ospedale"

Commentano dal Pd di Cairo Montenotte: "In questi giorni stiamo continuando a sentire e leggere dichiarazioni relative all'ospedale di Cairo. Ieri a Cairo è venuto il direttore generale dell'Asl 2 per fare il punto della situazione. Oggi è stata a Cairo l'assessore regionale alla sanità per incontrare i sindaci. Contemporaneamente il comitato sanitario si è presentato davanti al comune con uno striscione con scritto "i muri non fanno l'ospedale". Come mai tutto questo marasma improvviso intorno al nostro ospedale e nei mesi scorsi il silenzio totale? Non è che un po' tutti si stanno accorgendo di cosa sta succedendo alla nostra sanità?".