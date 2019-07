Idee originali: aspettare la notte di San Lorenzo sul forte di San Giovanni a Finalborgo

Si dice che per ammirare nel modo migliore lo spettacolo naturale della pioggia di stelle cadenti l'ideale sia trovarsi in un luogo molto alto, tranquillo e con le luci giuste.

Quindi, per chi si trova a passare nel Finalese, quale modo migliore per celebrare l'attesissima Notte di San Lorenzo se non al Forte di San Giovanni a Finalborgo.

Un gruppo di amici, organizzatori di eventi e commercianti della zona ha organizzato per sabato 10 agosto a partire dalle 21 un'idea divertente, originale e spiritosa: si chiama "Il Porta-Party", in pratica ogni partecipante porta cibo e bevande per sé e, se può e se vuole, da condividere, dopodiché prende il via "La Fortezza sotto le stelle... cadenti", tutti con il naso all'insù per aspettare la notte più attesa dell'estate.

Evento organizzato con la collaborazione della gestione del Forte di San Giovanni