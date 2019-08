Borgio Verezzi, spostato al Teatro Pime di Milano il concorso canoro Musica361

A causa di non prevedibili problemi tecnici all’impianto di condizionamento che già nelle scorse settimane hanno costretto ad annullare i concerti di Lastanzadigreta e di Emma Morton presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, il concorso canoro Musica361, alla prima edizione nazionale, previsto per le date 6, 7, 8 settembre, viene spostato al mese di gennaio 2020, nei giorni 10, 11, 12 a Milano, presso il Teatro Pime.

L’intento del Concorso Canoro Musica361, patrocinato dal Comune di Borgio Verezzi e organizzato dalla Cooperativa I.So THeatre, era quello di animare artisticamente la riviera ligure durante l’ultima parte delle vacanze estive, con il proposito di attirare un indotto turistico.

Dichiara il Direttore Artistico del Teatro Gassman, Luca Malvicini: “I lavori di adattamento del Teatro Gassman hanno rallentato la programmazione musicale degli eventi che ci auguriamo di recuperare quanto prima, magari nella stagione invernale. Per quanto riguarda il Concorso Canoro Musica361, ci auguriamo di poterlo ospitare nella sua prossima edizione, potendo contare su un impianto di condizionamento efficiente”.

Dichiara il Sindaco di Borgio Verezzi: “Il teatro Gassman è un punto d'incontro importante per tutto il territorio; le iniziative pianificate e condivise con il gestore vanno ad innovare e arricchire la sua offerta tradizionale. Pianificazione di proposte artistiche di qualità, ambiente sicuro e vivibilità della sala vanno di pari passo... conseguentemente allo stop tecnico dovuto alla messa in opera del nuovo impianto di condizionamento (comunque funzionante da lunedì 29 luglio), si è reso necessario posticipare la data degli eventi musicali… Certamente l'incertezza dei tempi esatti di esecuzione dei lavori e il disagio nell’utilizzo del teatro privo di condizionamento per le fasi di preparazione e per le giornate di audizione, hanno pesato in generale sull'organizzazione del concorso canoro... per questo condividiamo a malincuore la scelta di I.So THeatre e Musica 361 di rimandare e spostare questa prima edizione dell'evento che speriamo di poter ospitare in futuro.

Resta il fatto che dopo anni di fermo, e malgrado questi imprevisti, ad oggi molto lavoro nel Teatro Gassman è stato fatto, in particolare per la messa in sicurezza della struttura, e di questo siamo molto contenti... evidente che per ripartire ad un livello adeguato alle attese, sono richieste l'attenzione e la comprensione da parte di tutti."

Lo spostamento del Concorso Canoro Musica361a Milano è motivato da necessità logistiche che lo avvicinano al mondo artistico-musicale che, è risaputo, ha una concentrazione forte di operatori del settore che saranno chiamati a curare le fasi di selezione e di produzione. Si stanno comunque valutando possibili audizioni per il concorso anche in Liguria.

Rimangono confermate le indicazioni del regolamento, spostando il termine di Iscrizione al 15 dicembre 2019. Sul sito di Musica361 verranno comunicate le date di selezione e tutti gli aggiornamenti.