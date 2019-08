Il Siap (Sindacato Agenti di Polizia): "In Liguria la mafia dilaga. Chiudere aziende è utile ma non basta"

Roberto Traverso segretario del SIAP Liguria (Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato) traccia un bilancio sulle infiltrazioni mafiose nell'economia della nostra Regione: "La chiusura di altre tre aziende per infiltrazioni mafiose dimostra ancora una volta che il fenomeno sta dilagando a Genova e in tutta la Liguria. Si tratta di provvedimenti importanti che giustamente devono essere reiterat perché non si tratta di segnali forti alle organizzazioni criminali, ma non basta.

Per combattere questo fenomeno bisogna almeno raddoppiare le forze in campo impegnate nell! ‘attività investigativa altrimenti tali provvedimenti non saranno sufficienti per arginare un fenomeno che con estrema facilità riesce a diversificare la propria presenza, in particolare negli ambienti commerciali. Il prossimo 6 agosto in prefettura ci sarà un vertice che affronterà il fenomeno mafioso in particolare all’interno del porto di Genova.

Ci auguriamo che in quella occasione i vertici che hanno la responsabilità politica e organizzativa della sicurezza sul territorio genovese e anche ligure (il prefetto di Genova coordina tutte le altre prefetture della regione anche in materia antimafia) decidano di organizzare task force investigative attraverso impiego razionale delle risorse a disposizione rafforzando le squadre di polizia giudiziaria presenti sul territorio.

Ormai la mafia è sempre più presente negli ambienti commerciali (i negozi nascono come funghi) e turistici (in particolare mondo alberghiero e della ristorazione) Si tratta di un fenomeno sotto gli occhi di tutti e occorre trovare la forza e la volontà politica per affrontarlo, anche da parte della regione Liguria e del Comune di Genova (ricordo che la Regione Liguria non ha mai istituito la prevista Commissione antimafia.. perché?)".