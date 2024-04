Infortuni nell'entroterra del ponente: doppio intervento a Orco Feglino e Verzi di Loano con l'elisoccorso

Doppio intervento nel pomeriggio odierno per il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria in collaborazione coi Vigili del fuoco, nel finalese e poi nel loanese.

Sul posto il personale di terra con la Croce Bianca di Finalmarina che ha iniziato le operazioni di recupero; a seguire è stato l'elisoccorso Grifo a recuperare la giovane e portarla in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietà Ligure mentre il compagno di cordata è sceso in autonomia con manovre di corda doppia.

Subito dopo, un altro intervento è stato necessario a Verzi di Loano per un biker di 25 anni, originario di Sondrio, che cadendo si è procurata una probabile frattura a una caviglia.

Una volta medicato e stabilizzato, è stato portato in una zona idonea e recuperato anche in questo caso da Grifo con trasporto, sempre in codice giallo, al reparto di emergenza del nosocomio pietrese.