Finale, principio di incendio su un treno: vigili del fuoco mobilitati, circolazione ferroviaria ripresa

AGGIORNAMENTO ORE 7.56: con il nullaosta dei vigili del fuoco, la viabilità ferroviaria è in graduale ripresa. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti per un treno Intercity e fino a 80 minuti per sei treni Regionali. Un treno Intercity limitato.

AGGIORNAMENTI ORE 7.40: il treno Intercity diretto alla stazione di Milano Centrale è stato soppresso. La circolazione ferroviaria dovrebbe essere riattivata a breve.

****

I vigili del fuoco sono stati mobilitati a seguito di un principio di incendio su un treno Intercity 655 lungo la tratta Ventimiglia-Savona, all'altezza della stazione di Finale Ligure.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 6 del mattino. Il piccolo rogo, secondo quanto riferito, avrebbe interessato un pannello elettrico.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni. I treni potrebbero subire limitazioni e cancellazioni.