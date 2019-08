Litiga con la moglie, intervengono i carabinieri e lui li aggredisce: arrestato a Vado Ligure

Vado Ligure: resistenza a pubblico ufficiale e lesioni è l’accusa contestata ad un italiano, D. L. C. che nella mattinata odierna è stato arrestato dai carabinieri di Quiliano.

I militari, intervenuti in via Sacco di Vado Ligure, durante un animato litigio tra marito e moglie, si sono visti aggredire da D. L. C. che invece di calmarsi e tranquillizzarsi alla vista dei carabinieri ha iniziato più volte a spintonarli, venendo con non poca difficoltà bloccato. Nelle fasi concitate dell’arresto un carabiniere è rimasto ferito.

Per lui quindi sono scattate le manette e al momento dopo le formalità di rito nella caserma di Savona, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa di essere portato nella mattinata di domani per rispondere delle sue azioni.