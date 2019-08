Gesco e Baia Alassio insieme per la "Prima Sagra del Comune di Alassio"

Dalla collaborazione tra Gesco Srl, la partecipata del C​omune di Alassio, e la Società Sportiva Baia Alassio, scaturisce una due giorni di grande coinvolgimento: la prima Sagra della Città di Alassio. Venerdì 9 e sabato 10 agosto presso l'impianto sportivo di Loreto, a partire dalle ore 18 prenderà il via l'evento animato, venerdì, dal gruppo musicale Fuori Campo, e sabato da Marco Dottore e Luca Galtieri della “Eccoci Eventi” che intratterranno gli ospiti con l'esilarante “Foot Darts – calcio freccette".

Parallelamente la Società Sportiva “Baia Alassio”, in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini, ha organizzato un torneo di calcio a sette, mentre per i più piccoli sono previsti giochi, musica e trucca bimbi.

Presso gli stand allestiti in tutto l’impianto sportivo di Loreto sarà possibile scegliere tra primi piatti, carne, dolci nonchè patatine fritte e birra a volontà.

"La manifestazione - spiegano dalla Gesco - ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare l’impianto sportivo di Loreto, adeguatamente ripulito e risistemato. Si tratta di uno spazio restituito alla città: un campo da calcetto in erba sintetica con annessi spogliatoi. Il ricavato dalla serata ci aiuterà inoltre a raccogliere fondi per l’acquisto di un sollevatore per disabili da posizionare nell’impianto della piscina comunale ad oggi sprovvisto di tale servizio".

"Un'ulteriore novità relativa all'impianto di Loreto - aggiungono - pronta per settembre, sarà quella di dare in gestione un nuovo spazio ristoro, con dehor. Un servizio richiesto dall'utenza che garantisce una presenza fissa nell'impianto, la regolare manutenzione provvedendo nel contempo a rilanciare l’intero complesso offrendo l’opportunità di utilizzare il campo da calcetto non solo per le società sportive cittadine ma per chiunque lo desiderasse".

In occasione della Prima Sagra del Comune di Alassio sarà inoltre presente il servizio bus navetta con partenza alle ore 18,30 dalla fermata dei bus davanti alla Chiesa di Sant’Ambrogio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in orario d’ufficio alla Soc. Ge.s.co. al numero 0182.642846 oppure via mail all’indirizzo gescoalassio@libero.it.​