Fondi regionali per la polizia locale, Ardenti (Lega): "Il Sindaco di Albenga batte una cassa già aperta, ringrazi Regione Liguria invece di assumersi meriti impropriamente"

"Nei giorni scorsi il Sindaco di Albenga ha dato notizia in merito al progetto, che il comando della polizia locale di Albenga, Finale Ligure e Loano, presenterà prossimamente per l’implementazione delle dotazioni in utilizzo agli agenti, mi preme precisare che è la stessa Regione Liguria ad aver messo a disposizione per i Comuni con più di 15mila abitanti un milione di euro per progetti per la sicurezza integrata. Per la Provincia di Savona questo si traduce in un fondo di 120mila euro complessivi per Savona e Albenga.