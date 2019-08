Loano, si tuffa in mare e rischia di annegare: 70enne soccorso dai bagnini

Attimi di apprensione, questa mattina intorno alle 9.00, a Loano nello specchio acqueo antistante i Bagni Continental.

Prima i bagnini e successivamente il personale sanitario (Croce Rossa Loano) sono intervenuti per prestare i soccorsi ad un uomo di circa 70 anni che, secondo quanto riferito, a causa di un improvviso capogiro avrebbe iniziato ad accusare difficoltà nel rimanere a galla una volta tuffatosi in mare.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: la persona soccorsa (che non ha mai perso conoscenza) è stata trasportata in codice verde all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.