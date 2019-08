Brutto "volo" giù da un ponte per un ciclista tra Finalpia e Calvisio

Ciclista perde il controllo del proprio mezzo a due ruote mentre si trova su un ponticello tra Finalpia e Calvisio, fa un brutto volo di 3 o 4 metri circa di altezza e finisce nel greto di un corso d'acqua.

Ancora da ricostruire le dinamiche che hanno portato al bizzarro incidente. Sul posto sono tempestivamente intervenuti sia i Vigili del Fuoco, che hanno attivato la procedura standard di "Soccorso a persona" per identificare il punto esatto in cui il ciclista si trovava, sia i militi della Croce Bianca di Finalmarina che, in via precauzionale, hanno portato l'infortunato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.

Fortunatamente a una prima verifica le condizioni dell'incidentato non sembrano destare preoccupazione: se l'è cavata con qualche brutta escoriazione a un braccio e, forse, qualche microfrattura all'arto.