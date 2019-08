Intorno alle 14.30 è avvenuto un tamponamento in via Cavour a Savona tra tre auto.

Immediato l'intervento di un'ambulanza e dell'automedica ma per i conducenti e passeggeri dei tre mezzi non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul tratto si sono registrati disagi alla viabilità, la polizia locale è intervenuta per rilevare il sinistro e far defluire il traffico.