Laigueglia, fissata la data per l’ultimo saluto ad Alessandro Maglione, per tutti “Wuber”

Si terrà domani, martedì 8 luglio, alle ore 15 nel cimitero Fontana del Lupo di Laigueglia, l’ultimo saluto ad Alessandro Maglione, scomparso prematuramente a causa di un malore improvviso sabato scorso, all’età di 57 anni.

Maglione, conosciuto da tutti con il soprannome “Wuber”, era al lavoro al Monkey Café di Laigueglia quando è stato colto da un malore mentre stava preparando un caffè per un cliente.

L’allarme è scattato alle 7.50. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Bianca di Alassio e il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

Barista molto conosciuto e apprezzato nel borgo, Maglione lascia il figlio Lorenzo e il fratello Marco.