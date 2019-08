"Megabisso tour", continuano le date live della cantautrice savonese Margherita Zanin

"Megabisso tour" è il titolo del caleidoscopico giro di concerti che sta presentando in versione live “Distanza in stanza”, il nuovo album della cantautrice savonese Margherita Zanin.

Il disco è un “non-luogo” protetto dove ritrovarsi, cambiare, sintetizzarsi, evolversi, ragionare. Un disco che tratta di tematiche importanti legate all’essere umano. Alle sue stanze, alle sue distanze, alle essenze dei sentimenti e alle altalene di pensieri semplici e profondi, capaci di trasformarci e darci una visione personale sul senso della vita. Tutti riflettiamo la nostra epoca, e le distanze fortunatamente non generano solo conflitti, ma anche riconciliazioni con il nostro Io.

Un concept in cui ogni canzone racconta una stanza in cui vivere emozioni sonore. Nell’ambiente la filodiffusione di un mondo carico di sperimentazione. Ogni stanza ha una chiave per accedervi, che viene rappresentata da una frase, un incipit di accesso, una intro letta da grandi artisti che hanno voluto spalancare la porta: Appino (The Zen Circus), Pierpaolo Capovilla, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Morgan, Motta, Omar Pedrini, Riccardo Sinigallia, Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), oltreché da Lele Battista produttore artistico del disco, che ha dato a “Distanza in stanza” fortI identità sonore che Giovanni Versari ha sapientemente amalgamato. Il singolo “Non mi diverto se penso troppo”, intanto è ai vertici delle classifiche italiane indipendenti.





LE DATE DEL MEGABISSO TOUR

29 Agosto FESTIVAL CONTRO Castagnole Lanze (At) @coma_cose

28 Agosto FESTIVAL PARCO TITTONI Desio (Mb) @omarpedrini

27 Agosto BUM BUM FESTIVAL Trescore Balneario (Bg) @rancore

24 Agosto TENCO ASCOLTA Laigueglia (Sv)

27 Luglio PREMIO PANSERI Cairo M.te (Sv)

25 Luglio PREMIO LAUZI Anacapri (Na)

19 Luglio PREMIO LUNEZIA Aulla (Ma)

8 Luglio ASTIMUSICA Asti @morgan&andybluvertigo

26 Giugno OGGI PROTAGONISTI TOUR Milano

22 Giugno INTIMATE LIVE MUSIC Genova

15 Giugno PREMIO INEDITO Torino

14 Giugno TUTTI I COLORI DELLA MUSICA Arenzano (Ge)

8 Giugno THE TUBE Savona - data zero - on air su RADIO RAI LIVE

1 Maggio PRIMO MAGGIO - il concertone - on tv su RAI 2