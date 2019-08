Autovelox in via Nocelli a Varazze: la decisione passa dalla Prefettura

Dopo un sopralluogo svolto questa mattina tra il comandante della polizia locale Mauro Vercesi e Anas in merito all'installazione dell'autovelox a Varazze in via Nocelli, ora la decisione per l'attivazione passa alla Prefettura di Savona

L'Osservatorio Permanente sull'incidentalità stradale in provincia di Savona dovrà quindi pronunciarsi sulla telecamera che è stata posizionata ad inizio mese all'ingresso della galleria dell'Aurelia Bis in direzione Savona.

Intanto non mancano le polemiche dei cittadini sui cartelli di segnalazione del velox, posizionati lato mare di fronte ai carabinieri in direzione centro di Varazze e all'inizio di via Nocelli lato monte dall'uscita di via Carattino e considerati poco visibili.