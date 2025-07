La Vada Sabatia in vendita: è all'asta con un'offerta minima di 16.6 milioni

Il complesso della Vada Sabatia in via Italia a Vado Ligure va all'asta per 22 milioni e 180 mila euro.

Il Tribunale di Savona lo ha messo in vendita e il prossimo 31 luglio si terrà l'asta con un'offerta minima di 16 milioni 635mila euro.

Lo scorso 10 giugno è stato pubblicata su Astalegale.net e persino su Immobiliare.it.

La struttura della superficie commerciale di 18.146,50 mq, destinata da 20 anni a residenza sanitaria assistita/casa di cura, si sviluppa su 5 livelli oltre al piano interrato e presenta una capacità ricettiva complessiva di 340 posti letto.



Il piano terreno è dotato di ristorante e bar ed è destinato prevalentemente all’accoglienza, all’amministrazione, alle attività ricreative e alle visite specialistiche.



I quattro piani in elevazione sono destinati interamente alla degenza: ogni piano è suddiviso in quattro nuclei denominati con le lettere A-B-C-D funzionalmente indipendenti e composti di 11 camere, ciascuno dotato di cucina, sala da pranzo, area di soggiorno, zone filtro, locali di deposito e spazi di servizio. Tutte le camere destinate alla degenza sono dotate di servizio igienico interno.



Al piano interrato sono collocati ampi spazi di deposito e servizio oltre che le cucine destinate all’intero complesso, sia per quel che riguarda i degenti che per il personale di servizio, la mensa per il personale, la camera mortuaria e tutti gli spazi posti a servizio delle differenti attività. I sei piani sono collegati da due blocchi scala con ascensore principali ai quali si affiancano ulteriori tre blocchi scala di servizio.



Il piano di copertura è costituito da una grande terrazza praticabile ove sono alloggiate le macchine esterne dell’impianto di trattamento aria posto a servizio dell’intero complesso.



La porzione di corte adiacente al fronte principale e alla hall di ingresso è trattata a giardino ed è parzialmente utilizzata per la degenza e l’incontro con i familiari, mentre le porzioni poste sul retro sono adibite a logistica, deposito e parcheggio interno. Sono inoltre disponibili ampie aree per parcheggi per i visitatori poste sui lati nord e sud del complesso.

Il compendio è in affitto alla società Codess fino al 30 aprile 2037 con il contratto che era stato stipulato nel 2013 e rinnovato nel 2025 per 12 anni. Il delegato alla vendita è Alberto Marchese, il giudice del Tribunale di Savona Anna Ferretti.

Il pignoramento era stato emesso nel dicembre del 2022.