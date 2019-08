Savona, chiusa più di due mesi Piazza Giulio II: da via Pietro Giuria le auto gireranno in via Manzoni

Dalle ore 7.30 di giovedì 29 agosto fino alle 19.00 di venerdì 16 novembre sarà chiusa al transito piazza Giulio II a causa dei lavori per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione di interesse pubblico previsti dagli elaborati progettuali e legati alla costruzione del Complesso Immobiliare San Paolo di Savona.

L'intervento dovrà provvedere conseguentemente alla deviazione del flusso veicolare proveniente da Via Giuria lungo via Manzoni, Via Garassino e l'accesso all'area di piazza Giulio II avverrà direttamente da Via Giacchero tramite l'istituzione di una corsia dedicata con direzione ponente levante oltre al riassetto della disposizione dei posteggi.

Sarà presente un divieto di sosta con rimozione, sarà istituito un divieto di circolazione veicolare (eccetto i veicoli dell'impresa esecutrice). Nel tratto centrale della piazza saranno inoltre istituiti stalli di sosta per autovettura, invertito il senso di marcia della corsia centrale secondo la direttrice via Giacchero, piazza Giulio II, parcheggio a pagamento di via Niella; è stata confermata la segnaletica di dare precedenza e direzione obbligatoria a destra in uscita dalle aree di posteggio a pagamento presenti lato monte della piazza e sarà interdetta interdetto il transito pedonale lungo il tratto sud della piazza di fronte al complesso del San Paolo con deviazione del percorso pedonale sul lato opposto.