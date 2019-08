Savona, da stamattina cambia la viabilità per i lavori in Piazza Giulio II (FOTO)

Ha preso il via questa mattina il cambio della viabilità a Savona dovuta ai lavori dell'ex San Paolo in piazza Giulio II.

L'intervento dovrà provvedere conseguentemente alla deviazione del flusso veicolare proveniente dal mercato civico di Via Giuria lungo via Manzoni, Via Garassino e l'accesso all'area di piazza Giulio II avverrà direttamente da Via Giacchero tramite l'istituzione di una corsia dedicata con direzione ponente levante oltre al riassetto della disposizione dei posteggi.