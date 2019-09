Riceviamo e pubblichiamo questa lettera scritta da un lettore:

"Desidero segnalare lo stato di degrado della raccolta dei rifiuti urbani che ormai da molto tempo si sta creando a Legino (Savona) in via Negri civico 17. Cassonetti rotti e senza coperchi, in un posto molto ventoso. Facile capire che fine fanno carta e plastica nei giorni ventosi.

Segnalare all’A.T.A .è inutile, non risponde nessuno. I vigli urbani dicono che si interessano di altre cose. L'ufficio igiene muto".