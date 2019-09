Il Tour delle Torri Saracene fa tappa ad Albenga promuovendo il turismo legato all’outdoor e ai prodotti tipici del territorio.

Si tratta di una pedalata in e-bike che si svolgerà il 14 e 15 settembre lungo le antiche vie che congiungono Liguria e Piemonte con un percorso compreso tra i Comuni di Laigueglia ed Ormea nei confini mare – monti ed i Comuni di Pornassio ed Albenga nei confini ponente – levante.

L'itinerario prevede un percorso con trasferimento su strade asfaltate per circa 15 km, 35 km su strade asfaltate secondarie e circa 85 km su strade sterrate, mulattiere e sentieri.

Complessivamente il percorso è di 145 km circa diviso equamente nelle due giornate con un dislivello di 4000 m circa ed una quota assoluta massima da raggiungere di 1376 m del Colle di Caprauna.

La caratteristica principale di questa attività è quella di accompagnare la fruizione del territorio sia per i fantastici panorami che per i cibi tradizionali.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’e-bike permette, anche a chi non è molto allenato, di poter raggiungere mete che altrimenti gli sarebbero precluse e di poter godere di emozioni ed esperienze che altrimenti non avrebbe la possibilità di provare. Il Tour delle Torri Saracene permette di poter vivere due giorni all’aria aperta passando dal mare alle alture del nostro meraviglioso entroterra tra panorami e scenari mozzafiato, il tutto corredato da un altro aspetto importante che caratterizza la nostra terra e che vogliamo valorizzare e promuovere: i prodotti tipici del territorio. Con questa pedalata, insomma, si unisce il turismo legato all’outdoor con quello legato al settore enogastronomico”.

Il vicesindaco Alberto Passino sottolinea: “Questo tour è, di fatto, uno dei primi passi che facciamo verso questo tipo di turismo che anche il CLT (Comitato Locale del Turismo) vuole valorizzare e promuovere. È importantissimo lavorare sull’outdoor e ragionare in ottica comprensoriale per riuscire a diventare turisticamente sempre più attrattivi”.

Per la sicurezza dei partecipanti, oltre alla presenza delle guide durante la pedalata, è prevista anche una scorta che si occuperà di eventuali problematiche di natura meccanica con la presenza di un mezzo con carrello porta bici, la presenza di un meccanico con attrezzi e materiali adeguati e la scorta in moto di un medico per eventuali problematiche di natura sanitaria.

Il percorso richiede partecipanti qualificati che abbiano una certa esperienza in ambito 2 ruote e con abbigliamento ed accessori adeguati all'attività. È indispensabile il carica batterie con relativa chiave delle batteria ed è consigliata la seconda batteria. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook: “Tour delle Torri Saracene in Ebike” o telefonare ai numeri:0182 690274 / 3386058059