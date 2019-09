Climber infortunato a Perti di Finale: interviene l'elicottero

Su Savonanews avevamo già dato notizia delle ricerche a un climber infortunatosi durante un allenamento a Perti, frazione del Comune di Finale Ligure.

Al termine delle operazioni è dovuto intervenire anche l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco per affiancare gli operatori del CNSAS (Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), della stazione dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure e della Croce Verde Finalborgo, tutti impegnati nei soccorsi.

L'infortunato ha riportato diversi problemi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona, gli sono stati diagnosticati un trauma cranico vigile e cosciente (non comatoso), una slogatura di una spalla e una frattura al polso.