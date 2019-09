Giunge alla settima edizione la fiera del disco di Albissola Marina

L'associazione culturale Savona Vinile, in collaborazione con Albissola Comics, organizza la settima edizione della fiera del disco.



In contemporanea con il mercatino del fumetto e del collezionismo cartaceo, oltre 15 espositori da tutto il Nord Italia porteranno dischi in vinile, cd e memorabilia, passando dal rock alla musica italiana, dalla psichedelia al progressive, dal metal al punk, dal reggae al jazz!



La passione per la musica accompagnerà i visitatori in un viaggio davvero unico.



L'evento è gratuito e si terrà in Corso Bigliati (portici dell'Aurelia) ad Albissola Marina nella giornata di sabato 14 settembre.