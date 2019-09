Albenga: manutenzione a 360°. Il comune interviene su diversi fronti

L’Amministrazione Tomatis ha iniziato una serie di opere di manutenzione cittadina molto importanti.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Stiamo cercando di intervenire su diversi fronti per porre in essere una serie di manutenzioni cittadine che andranno a risolvere piccole emergenze e situazioni problematiche della nostra città. Laddove è possibile il Comune opera in economia. Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle segnalazioni dei cittadini partendo da quelle più urgenti per arrivare poi a dare adeguata risposta a tutti”.

Potature:

Ricordiamo che le potature vengono effettuate in economia dai giardinieri comunali o dalla ditta “Il giardiniere” di Villanova d’Albenga che si è aggiudicata l’appalto da 15.000 euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo.

Attualmente è iniziata la potatura delle magnolie in via dei Mille ad opera dei giardinieri comunali.

Asfaltature:

In economia diretta è in atto:

intervento al manto stradale nella frazione di Salea ammalorato a causa della presenza delle radici di alcuni pini

intervento al mando stradale nella strada in prossimità delle scuole Carenda ammalorato dalle radici di un albero di eucalipto.

Intervento al manto stradale in via Vicinale Vecchia Peagna di competenza, per metà del comune di Albenga e per metà del comune di Ceriale. L’intervento è stato eseguito a seguito di alcune segnalazioni per la presenza di grosse buche nel tratto di competenza del Comune di Albenga.

Scuole:

In vista dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 è in atto (negli edifici di competenza comunale) una serie di interventi di manutenzione necessari ad accogliere il ritorno degli studenti sui banchi di scuola.

In particolare segnaliamo l’intervento posto in essere in economia all’interno della palestra delle scuole di Leca d’Albenga.

Lungomare:

Verrà posto in essere dalla ditta Rossello un intervento ai marciapiedi in zona Lungomare. Con l’occasione verranno eseguiti anche interventi di rimozione delle barriere architettoniche in particolare attraverso la realizzazione di scivoli.