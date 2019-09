A Savona un incontro con le famiglie di ADHD

"Un posto per tutti: ADHD a scuola e in famiglia" è il seminario informativo, ad ingresso gratuito, organizzato venerdì 27 settembre 2019 da AIFA Odv, Associazione Italiana Famiglie ADHD, in collaborazione con il Comune di Savona e il patrocinio dell'Asl2 Savonese presso la sala Rossa del Comune di Savona in corso Italia 19 dalle 16.00 alle 18.30.

I saluti e l'introduzione ai lavori saranno a cura di Monica Conversano, referente Liguria AIFA Odv.

I temi al centro del seminario ed i relatori: esperienza sul territorio, parla un genitore, Deborah Erminio, socia AIFA Odv; ADHD-Deficit dell'Attenzione e/o Iperattività: conoscere il Disturbo e valutare le comorbilità, Paola Bona, neuropsichiatra infantile Asl2 Sv; ADHD-trattamento al bambino: cosa dice il protocollo. Parent training e Teacher training, Barbara Sbragi, psicologa disturbi dell'apprendimento e del linguaggio; ADHD nell'adulto: passaggio alla Salute mentale Vittorio Valenti, psichiatra salute mentale Asl2 Sv.

E' previsto il rilascio di attestato di partecipazione.