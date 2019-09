Si torna sui banchi a Savona: il saluto dell'assessore Romagnoli (FOTO)

Questa mattina l'assessore ai servizi sociali del Comune di Savona Ileana Romagnoli ha presenziato all'inizio dell'anno scolastico in alcune scuole savonesi portando un saluto e l'augurio di buon anno agli studenti e alle loro famiglie.

In particolare ha incontrato gli alunni della scuola Mazzini e di via Verdi insieme alla Dirigente del Comprensivo I, la professoressa Silvana Zanchi, che l'ha accompagnata in una visita dell"intero Istituto che comprende scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Nella foto di seguito, il momento di ingresso delle prime classi alla presenza dei genitori.