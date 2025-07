Festa patronale di Santa Maria Maddalena a Laigueglia

Oggi, 22 luglio, Laigueglia rinnova la sua devozione a Santa Maria Maddalena, celebrandone la ricorrenza patronale per la 471ª volta. Un appuntamento profondamente radicato nella storia del borgo e della Confraternita dei Disciplinanti, che da secoli custodisce e tramanda questa sentita tradizione.

I momenti di preparazione spirituale hanno avuto luogo nei giorni precedenti con un Sacro Triduo, durante il quale, dal 19 al 21 luglio, sono state officiate le Sante Messe presso l’oratorio dedicato alla Santa.

Nel pomeriggio di oggi, la giornata culmina con la Messa solenne delle ore 18:00, celebrata da don Danilo Galliani, Arciprete e parroco della chiesa di San Matteo, nel luogo di culto intitolato alla Patrona.

A seguire, alle ore 19:30 in via Mazzini, si raduneranno le Confraternite provenienti da tutta la Liguria, che da oltre quarant’anni si incontrano a Laigueglia per rendere omaggio a colei che la tradizione definisce “L’Apostolo tra gli Apostoli”.

Uno dei momenti più suggestivi dell’intera celebrazione sarà, come da consuetudine, l’arrivo dal mare della statua di Santa Maria Maddalena, che giungerà al molo centrale su un gozzo, accompagnata da altre imbarcazioni tipiche laiguegliesi. Questa scultura lignea, realizzata nel 1740 dal nipote del celebre Maragliano, è un vero capolavoro dell’arte sacra barocca genovese. Ad accoglierla, le barche dei pescatori locali e dei tanti che, dal mare, traggono il proprio sostentamento, testimoniando l’antico legame tra la devozione e la vita marinara del borgo.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari, sia locali che regionali, a rendere omaggio alla co-patrona di Laigueglia, insieme a San Matteo. La scorta d’onore sarà garantita dai Carabinieri della stazione del paese.

Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancor più speciale, poiché coincide con il 471° anniversario della promulgazione del primo statuto della Confraternita, risalente al 1554. In questa occasione verrà portato in processione anche lo storico Crocifisso settecentesco, custodito con grande cura e raramente esposto.

La processione vera e propria avrà inizio alle 21:15, non appena la statua giungerà via mare. Il corteo si snoderà attraverso il centro storico, accompagnato dagli artistici Crocifissi delle Confraternite e dalla banda filarmonica di Pietra Ligure, fino al rientro nella monumentale chiesa parrocchiale di San Matteo, che concluderà le celebrazioni liturgiche della giornata.

I festeggiamenti proseguiranno anche mercoledì 23 luglio, con un momento musicale di alto livello: alle ore 21:15, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto per il Giubileo con l’esecuzione del “Gloria Beatus Vir” di Antonio Vivaldi, interpretato dal Coro Deo Gloria e da altri cori del Ponente Ligure.

Cenni storici

Sin dalla sua fondazione, avvenuta sul finire del XVI secolo, la Confraternita dei Disciplinanti di Santa Maria Maddalena ha sempre celebrato con solennità la festa patronale della Santa. Il primo statuto pervenutoci è datato 1554, e da allora questa ricorrenza è considerata il momento più solenne dell’anno.

Nei secoli passati, la festa cominciava già alla vigilia con l’allestimento di un grande falò, per proseguire il giorno seguente con funzioni solenni, al termine delle quali si svolgeva la processione. La sera si concludeva con lo sparo dei primi fuochi d’artificio, i cosiddetti mascoli. Le celebrazioni religiose si alternavano a momenti di festa e svago, che potevano durare anche otto giorni.

Nel Libro dei Conti della Confraternita si trovano annotazioni relative alle spese per la legna da ardere, ai mascoli, alla paga dei sacrestani che vegliavano l’oratorio durante la notte, al predicatore per il panegirico e ad altri dettagli che testimoniano la cura e la devozione con cui veniva organizzata ogni edizione.