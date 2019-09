Lotteria benefica della Croce Rossa Stella: ecco tutti i numeri estratti

La Croce Rossa di Stella ha reso noti i numeri dei premi estratti in occasione della tradizionale lotteria di beneficenza:

2549 Buono per un Viaggio di tre giorni e due notti per due persone in una Capitale Europea presso Agenzia di Viaggi Tropical Spirit di Varazze

1546 Opera in ceramica del Maestro Salem

3006 Cofanetto Vini Morellino di Scansano – Cantina di Roggiano del Baretto Neuvo di Stella

4615 Confezione Lego Technic

42077 Auto da Rally

1380 Buono per Pranzo per due persone presso il Ristorante “Costa Otto.Zero” di Stella

2470 Paella, sangria e dolce per due persone presso il Ristorante “La Capannina” di Stella

4109 Cena per due persone presso Ristorante “Ligustico” di Stella

4179 Pizza e bibita per due persone presso Ristorante Pizzeria “Antica Greppia” di Stella

2031 Buono spesa di € 40,00 presso Ristorante Pizzeria “Colomba” di Stella

3777 Buono per un Massaggio Relax viso presso “L’Estetica di Sabrina” di Stella

4781 Buono spesa € 30,00 per prodotti cosmetici presso la “Farmacia Stella” di Stella.

I premi potranno essere ritirati entro il 15 Ottobre 2019 c/o sede C.R.I. Stella – Via Rocca, 20 – Stella S. Martino, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per il ritiro dovrà essere esibito il biglietto vincente ed un documento d’identità. Si consiglia di telefonare preventivamente.

La CRI di Stella vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento.