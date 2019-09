Anselmo (Articolo Uno): "Un progetto civico anche per la Liguria"

"La proposta di Di Maio per un progetto civico per l’Umbria rappresenta un percorso serio che merita un’attenta riflessione anche in Liguria, vista la funzione strategica della nostra Regione nella cornice nazionale e visto i vari malumori nel centrodestra per il ruolo di Toti. La regione è ora contendibile" commenta il coordinatore provinciale di Articolo Uno Simone Anselmo.

"Occorre aprire e innovare l’area progressista e democratica attorno a battaglie coerenti per l’ambiente e uno sviluppo orientato a creare nuova occupazione, per costruire canali di più larga partecipazione democratica e il protagonismo di una nuova generazione - prosegue - Se in questa fase politica prevalessero i caratteri del personalismo, furbizie, esibizioni muscolari di forza o logiche tipiche del potere, temo che non si andrà tanto lontano, anche perché le forze politiche non si sono ad ora dimostrate credibili per interpretare al meglio la sfida del governo per un radicale cambiamento".

"L'uscita di Matteo Renzi dal Pd aiuta questo progetto nuovo e vincente, un nuovo centrosinistra plurale che abbia forti radici nel sociale. La sinistra è interessata ad una seria svolta in Liguria, e con spirito unitario vuole poter contribuire a costruire maggiore innovazione innanzitutto sul terreno sociale - conclude - L’auspicio è che ora nel centrosinistra prevalga la capacità di ascoltarsi seriamente, intelligenza e visione per determinare le condizioni di un nuovo futuro, ripartiamo insieme, ripartiamo per tornare a vincere e dare un buon governo alla nostra amata Liguria".