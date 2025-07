Intercity 505 Ventimiglia-Roma, a settembre si torna sul percorso originario. L'assessore Scajola: “Problemi col cantiere fino al 29 settembre”

Dal 29 settembre tornerà in servizio diretto il treno Intercity 505 Ventimiglia-Roma, con partenza dalla città di confine alle 6:37 e arrivo nella Capitale alle 14:33. Come è sempre stato.

A garantirlo è l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, in risposta all’interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere Jan Casella (Avs).

“Dallo scorso gennaio, è stato cancellato l’Intercity 505 Ventimiglia-Roma, l’unico treno diretto tra il ponente ligure e la capitale - ricorda il consigliere di minoranza -. Il convoglio ferma a La Spezia alle 10:17 e i passeggeri devono proseguire il viaggio in autobus, arrivando a Roma alle 17:46. Per questo motivo, abbiamo presentato un’interrogazione per capire quando sarà ripristinato questo collegamento fondamentale per il nostro territorio”.

“In un normale giorno feriale, da Genova partono undici treni diretti, senza scambi, per Roma. Dalle province di Imperia e Savona, che insieme contano quasi mezzo milione di abitanti, questo servizio è invece assente - continua Casella - È un disagio importante per i cittadini del Ponente che sono già svantaggiati, sul piano dei trasporti, dal posizionamento periferico rispetto al resto della Liguria e dell’Italia”.

Scajola, nella risposta, ha ricordato il cantiere previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a La Spezia dal 7 gennaio al 28 settembre che ‘spezza’ la tratta coperta dal collegamento del 505: “Abbiamo chiesto a Trenitalia di lasciare l’orario originale delle 6.37 studiando di mantenere la partenza alla stessa ora e di attrezzare la stazione di Spezia con un bus per Roma. Attualmente è possibile raggiungere la Capitale da Ventimiglia con due soluzioni che prevedono un cambio a Genova Principe”.

“Fino a quando ci sarà il cantiere avremo dei problemi - ha aggiunto l’assessore - è stato confermato dal Mit che dal 29 settembre il treno 505 riprenderà il percorso originario, sempre con partenza alle 6:37 da Ventimiglia e arrivo a Roma alle 14:33, come previsto dal suo orario”.

“I viaggiatori dovranno sopportare ancora ottanta giorni di disagi, dopodiché la situazione tornerà come prima. Inoltre abbiamo sollecitato l’istituzione di altri treni diretti tra il ponente ligure e Roma, in modo da colmare l’attuale carenza nel servizio ferroviario”, conclude quindi il consigliere regionale di AVS.