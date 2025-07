Vaccarezza: "Aperto il bando per le imprese savonesi danneggiate dagli eventi alluvionali d’autunno 2024"

Apre oggi, in modalità off-line, il bando per accedere al Fondo, costituito presso FILSE, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.500.000, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese dei Comuni non ricompresi nell’area di crisi complessa savonese colpite dall’evento alluvionale del periodo settembre-ottobre 2024.

"Possono accedere ai benefici del Fondo le piccole e medie imprese che abbiano presentato il modello AE presso la competente CCIAA per i danni conseguenti all’alluvione del periodo settembre-ottobre 2024. Ciascuna impresa può presentare, a valere sul bando, una sola domanda di contributo - spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammesse e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 20.000 euro. L’agevolazione viene concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023".

"Sono considerati agevolabili gli interventi avviati successivamente alle seguenti date: 1° Ottobre 2024, per i danni maturati a seguito degli eventi di Settembre 2024; 1° novembre 2024, per i danni maturati a seguito degli eventi di Ottobre 2024. L’avvio e la conclusione del programma d’investimento coincidono rispettivamente con il primo e l’ultimo titolo di spesa ammessi all’agevolazione".

"La presentazione delle domande on-line potrà avvenire a partire dal 10/07/2025 fino al 06/08/2025", conclude Vaccarezza.