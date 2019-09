Cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi dell'ITS di Savona

La figura professionale in uscita dal percorso biennale gratuito avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l'efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l'impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l'efficientamento energetico nell'ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica è attiva da anni nel settore della formazione post-diploma dedicata all’efficienza energetica. La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Savona è costituita dall’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, Comune di Savona, Provincia di Savona e Unione Industriali di Savona. Tutti i membri della Fondazione si coordinano per proporre percorsi formativi innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato.