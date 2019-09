Albenga: ripartono i corsi VoxArt

Estate intensa per lo staff della scuola VoxArt cantare a 360° di Davide Comentale che nonostante la sospensione dei corsi per il periodo delle vacanze estive non ha smesso di lavorare, il cantiere della musica della VoxArt è pronto a sorprendervi con tante novità per l’anno scolastico che è alle porte.



L’appuntamento con l’open day di quest’anno sarà Sabato 21 settembre alle ore 16.30, l’obbiettivo, oltre ad illustrare i progetti ideati dallo staff della scuola, sarà presentare i percorsi formativi ed artistici rivolti a cantanti e professionisti della voce per l’anno didattico 2019/2020.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi e l’Associazione Culturale Musicale VoxArt.

L’evento avrà luogo ad Albenga presso la sala conferenze sita al terzo piano di Palazzo Oddo, storico edificio ingauno dove Davide Comentale, ideatore dei corsi “VoxArt cantare a 360°”, tiene le proprie lezioni di canto ad allievi di tutte le età.

La scuola VoxArt è ormai una delle realtà più affermate della zona, ciò è soprattutto merito degli ottimi risultati raggiunti dai suoi allievi, alcune recenti testimoni di tutto ciò sono Camilla Secchi e Gaja Monterosso, entrambe sono state recentemente reclutate per un nuovo TalentShow televisivo.

Il percorso formativo di quest’anno “Evolution” nasce dall’esperienza del Vocal Coach Davide Comentale. Con questo percorso l’anno didattico VoxArt è proiettato verso la formazione di cantanti capaci non solo di utilizzare ed allenare il proprio strumento, ma anche sensibili e preparati a quelle materie che rendono l’artista un professionista del settore. La struttura del percorso è costituita da due obiettivi principali, uno sviluppato singolarmente e l’altro in gruppo che insieme andranno a formare il percorso stesso.

Sabato 21 settembre avrete l’opportunità di scoprire le offerte formative VoxArt, conoscere personalmente lo staff che sarà lieto di rispondere alle vostre domande, programmare audizioni gratuite e raccogliere le iscrizioni per l’anno accademico 2019/2020.

Dopo la presentazione sarà offerto a tutti gli ospiti un piccolo rinfresco ed alcuni gadget agli iscritti.

Maggiori info e contatti su www.voxart.net