Bando per il Servizio Civile: ecco come svolgerlo alla Croce Bianca di Albenga e di Villanova

Ricordiamo che mercoledì 4 settembre 2019 è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale; in esso sono contenuti i progetti ANPAS aventi come sedi 68 pubbliche assistenze liguri, per un totale di 372 posti di Servizio civile universale.

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga avrà a disposizione 10 posti presso la sede madre di Albenga e 2 presso la Sezione di Villanova.

La durata del Servizio Civile sarà di un anno e l’impegno previsto sarà di 25 ore alla settimana a fronte di una retribuzione di 433 € mensili. Possono aderire tutti i giovani tra i 18 ed i 29 anni da compiere.

Per qualsiasi informazione sul Servizio o su come presentare domanda potete visitare la pagina del sito di ANPAS Nazionale https://www.anpas.org/attivita/servizio-civile.html oppure rivolgervi direttamente alla Croce Bianca allo 0182 50348.

Spiegano dalla Croce Bianca: "I giovani non devono pensare che si tratti solo di arrivare tempestivamente in situazioni di emergenza complesse. Il Servizio Civile, infatti, si articola anche in tutta una serie di attività molto più tranquille, che previo un breve corso di preparazione possono essere affrontate con serenità da chiunque, come accompagnare gli anziani a visite mediche periodiche o a ricoveri programmati. Ricordatevi che la Pubblica Assistenza salva tante vite ogni giorno, ma ha costantemente bisogno di nuovi volontari: anche solo sedere a una scrivania e rispondere a un telefono può essere un prezioso atto di volontariato e di impegno sociale".