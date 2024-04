La Protezione civile di Albenga riceve 5 lampade da casco ad alta luminosità dal rione San Siro: “Grazie di cuore”

Nella serata di giovedì 18 aprile, il gruppo comunale di Protezione civile e antincendio boschivo di Albenga ha accolto i membri del quartiere San Siro nella propria sede nella frazione di Campochiesa, che hanno portato in dono 5 lampade da casco ad alta luminosità.

“Un immenso grazie per questo grande e utilissimo regalo ricevuto dal rione – commentano dalla Protezione civile di Albenga -, soprattutto per far sì che le nostre attrezzature siano sempre attive e di primo uso per le possibili emergenze che si presenteranno nel nostro territorio. Un grazie va a una dei nostri volontari che con grande impegno e lavoro ha fatto sì che questo dono sia arrivato”.

La squadra di volontari di Protezione civile e antincendio boschivo svolge moltissimi interventi e attività, infatti è un gruppo molto unito e con molte persone sempre pronte a dare una mano ai cittadini e ad intervenire nei momenti di criticità.

All’interno della squadra, ci sono diversi compiti da svolgere e responsabilità che ogni volontario deve assumersi, "ad esempio la manutenzione e la pulizia dei mezzi di soccorso. Questo lavoro viene svolto settimanalmente – spiegano -, per fare in modo che i nostri mezzi siano sempre pronti a partire e portarci nel luogo di intervento senza creare problemi”.

Un altro compito di alcuni volontari è quello di cucinare e far sentire "a casa" i membri della squadra durante un intervento più complicato del previsto, come per esempio una ricerca persona, o allerte meteo o le calamità naturali che colpiscono talvolta il nostro territorio. “Ognuno dei volontari dispone del proprio tempo e mette a fattor comune la propria passione anche per seguire, insegnare e trasmettere ai più giovani l’importanza di mettersi in gioco e aiutare il prossimo con le forze dell’intero gruppo – aggiungono -. Ed è proprio per questo che la squadra protezione civile di Albenga è tanto unita”.

Tutti i volontari ringraziano ancora di cuore il quartiere San Siro e tutte le persone che in diversi momenti hanno sostenuto e aiutato la squadra in tanti modi.