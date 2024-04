Albisola, inaugurata la panchina viola per la fibromialgia sul Lungomare Montale (FOTO)

È stata inaugurata questo pomeriggio, ad Albisola Superiore sul lungomare Eugenio Montale, all’altezza di Piazzale Marinetti, una panchina viola per sensibilizzare sul tema del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

L'iniziativa “La panchina ci avvicina” è un’occasione e un evento simbolico per sensibilizzare e focalizzare l’attenzione sulla fibromialgia, sindrome altamente invalidante ancora poco conosciuta, e far comprendere quanto sia importante il riconoscimento nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) utilizzando un simbolo della condivisione e della socializzazione per le comunità come la panchina. Il colore scelto è il viola rappresentativo della patologia.