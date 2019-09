Gli Alpini a Savona, il presidente Olivieri: “Mettiamo il Tricolore dai balconi”

Savona in festa per l'arrivo delle Penne nere. Una tre giorni, dal 4 al 6 ottobre 2019, con agli Alpini provenienti da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Francia insieme ai cittadini e ai tanti Sindaci del territorio.

“Il Raduno del I Raggruppamento a Savona sarà motivo di grande festa e orgoglio per una città che si appresta ad accogliere i valorosi uomini del Corpo degli Alpini - dichiara il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri - Esporre il Tricolore da ogni finestra e balcone penso possa essere il modo migliore per omaggiare le Penne nere con i colori della nostra Nazione, un invito rivolto a tutti cittadini, non soltanto a coloro che abitano lungo il percorso della parata.

Gli Alpini sono la nostra storia, “Amor di patria, senso del dovere, tenacia e forza d’animo” sono l'essenza di un Corpo animato da un forte sentimento di solidarietà, presenti, sempre, in tutte le situazioni di emergenza, sul campo, in prima linea, senza indugio.

La forza degli Alpini è racchiusa nel coraggio, nella lealtà e nell'altruismo, valori più che mai attuali da difendere e trasmettere alle nuove generazioni.

La montagna ci ha donato uomini valorosi che hanno combattuto per garantire pace e libertà, una libertà che oggi diamo per scontata, un concetto quasi banalizzato ma che custodisce al suo interno il sacrificio di tutti coloro che sono presenti, sempre.

Il Raduno sarà per me un'occasione speciale e spero possa esserlo anche per Tutti i savonesi, i numerosi visitatori, i turisti e i Sindaci del Territorio che in fascia Tricolore sfileranno insieme agli Alpini per le vie di Savona. Evviva, Evviva, Evviva gli Alpini!”