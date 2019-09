Efficienza energetica e trasporto sostenibile: a Savona un bilancio del programma "ELENA"

Sarà presentato il 1° ottobre presso la Sala Consiglio di Palazzo Nervi (primo piano) in via Sormano, 12 a Savona "ELENA, progetto a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile", evento promosso congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020.

La Provincia di Savona ha ottenuto il finanziamento come capofila di 33 Comuni, ad oggi divenuti 36, sottoscrivendo con la Banca Europea degli Investimenti il contratto 2012/043 e dando il via al Progetto PROSPER (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables).

I fondi ELENA sono destinati quale contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica nel sostenere gli Enti Locali nel percorrere iniziative destinate all'efficientamento ed al risparmio energetico.

PROSPER è finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI), un progetto strategico a cui il Servizio Ambiente della Provincia di Savona lavora da tempo, con il supporto di IRE Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia S.p.A.

Programma

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.15 Saluto del Presidente della Provincia di Savona, Avv. Pierangelo Olivieri

Interventi

ore 9.30 Ing. Vincenzo Gareri, Dirigente del Settore Gestione Viabilità Edilizia Ambiente - Introduzione al Convegno

ore 9.45 Dott.ssa Maria Fabianelli - IRE Liguria: “Il percorso: dal SEAP al SECAP attraverso ELENA”

ore 10.00 Dott. Paolo Castrignanò - Ing. Pierluigi Fecondo - Avv. Nicola Giampaolo - E2B Consulting sr. "Il Progetto ELENA PROSPER della Provincia di Savona"

ore 10.30 Dott. Riccardo Tomatis - Sindaco Comune di Albenga "Comune di Albenga - Esperienze passate e prospettive future"

ore 10.45 Ing. Federico Boccardo - ENGIE Italia "Energy performance contract per la Pubblica Illuminazione"

ore 11,00 Dott.ssa Mirella Francesca Dagna - SAVEN srl "Efficienza energetica per gli edifici pubblici"

ore 11.15 Dott.ssa Roberta Casapietra - IRE Liguria “Alcune ulteriori opportunità dall’Europa”

ore 11.30 Ing. Giorgio Piazza - Ing. Paola Laiolo – Università degli Studi di Genova "Il Campus di Savona: un modello di città sostenibile"

ore 11.45 Ing. Mariano Rosasco - Amministratore Delegato SV PORT SERVICE srl - "Le opportunità associate alla produzione di energia elettrica distribuita"

ore 12.00 Tavola Rotonda

ore 13.00 Fine lavori