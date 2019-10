Il primo soccorso savonese risponde presente al raduno alpino

Un presidio importante per garantire l’assistenza sanitaria necessaria. In occasione del 22esimo raduno Alpini del Primo Raggruppamento di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Francia, la P. A. Croce Bianca e la Croce Rossa di Savona hanno risposto presente.

Nella giornata di oggi, i soccorritori savonesi hanno svolto l’assistenza sanitaria garantendo il soccorso d’urgenza con 4 ambulanze, 4 squadre a piedi, provviste di materiale per il primo intervento e garantendo contemporaneamente con ulteriori equipaggi, la copertura delle emergenze per la cittadinanza.

Ma non è tutto. Il piano sanitario ha previsto la predisposizione in piazza Giulio II di un PMA (posto medico avanzato, gestito dal personale dell'associazione nazionale alpini sezione di Savona) per le prime cure sul posto, prima dell’eventuale trasporto (per i pazienti più gravi) al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.