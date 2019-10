Altare, un incontro per ricordare "Florette Morand Capasso e la sua poesia"

Un incontro dedicato alla poetessa Florette Morand Capasso, vedova del poeta Aldo Capasso, scomparsa lo scorso mese di marzo all'età di 93 anni. L'evento con relatore il professor don Giovanni Farris, si è tenuto lo scorso sabato (5 ottobre) presso Villa Rosa ad Altare.

"Affermata poetessa nei Caraibi dapprima, e a Parigi in seguito, fu devota eternamente al marito, con il quale ha accompagnato 27 anni gloriosi della sua vita prodiga all’arte - aveva spiegato in occasione della sua scomparsa Simona Bellone pres. caARTEiv - Cavalier della Letteratura, Madame Florette Capasso della Guadalupa, dai lineamenti signorili creoli, aveva come unico scopo nella sua vita di ricordare l’arte di suo marito, mettendosi devotamente in secondo piano in qualità di scrittrice, per farlo emergere protagonista".