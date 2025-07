Alassio, venerdì 18 luglio Sigfrido Ranucci presenterà il suo nuovo libro "La scelta"

Sigfrido Ranucci, giornalista e autore televisivo, alla guida dal 2017 del celebre programma di Rai 3 Report, è da anni una delle figure centrali del giornalismo d'inchiesta in Italia. Nel suo volume La scelta (Bompiani, 2024) ripercorre il proprio cammino professionale, scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: “perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo”.