Alassio, mercoledì 16 ottobre il dibattito dal titolo: "Quale PD per quale sinistra dopo la scissione di Renzi?"

Parte dal territorio e precisamente da uno dei luoghi dove le recenti Primarie hanno registrato il risultato più significativo la riflessione su dove va il Partito Democratico nella provincia di Savona.

Mercoledì 16 ottobre alle ore 21 presso g.c. ad Alassio su iniziativa del locale circolo del PD si terrà un dibattito dal titolo: "Quale PD per quale sinistra dopo la scissione di Renzi?".

Introduce Giovanni Ragazzini, Segretario del Circolo PD Paolo Ferreri di Alassio, intervengono Claudio Montaldo - Articolo Uno- Gianni Pastorino Capogruppo Regionale di Linea Condivisa, Giacomo Vigliercio - Segretario Provinciale PD savonese - conclude Jan Casella.

Sono già numerose le adesioni di amministratori, iscritti e militanti provenienti dalle diverse anime del centro sinistra, tra cui cui il nutrito gruppo di varazzini con Paola Busso, consigliere comunale di Vola Varazze e Davide Petrini.

“E’ una prima occasione per ascoltare, capire ed agire partendo dal territorio in modo trasparente e diverso già nel metodo - dicono gli organizzatori - presente nelle realtà concrete dei problemi e delle energie esistenti, per dare voce e valore al popolo delle Primarie”.