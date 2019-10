La Regione Liguria al Ttg di Rimini: Berrino e Toti "Siamo qui ma saremo anche a Londra per promuovere la Liguria del 2020" (Video)

Anche la nostra regione è presente al ‘TTG Travel Experience’, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale nel nostro paese e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

In tre giorni il TTG richiama operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

In questa seconda giornata c’è da sottolineare anche la presenza del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dell’Assessore al Turismo, Gianni Berrino: “Stiamo promozionando il 2020 per la nostra regione qui a Rimini ma saremo anche a Londra nel mese di novembre, per promuovere il nostro territorio. Ci sarà una accelerazione forte, in particolare sul valore dell’enogastronomia che abbraccia Genova e le riviere, dove la gran parte delle eccellenze vengono prodotte. Ovviamente senza dimenticare l’entroterra, visto che se parliamo di oli e vini le produzioni sono proprio in quei luoghi. Una delle novità sarà il prodotto ‘Alta Via’, per far conoscere il ‘mare verde’ dietro quello azzurra, che rappresenta il nostro entroterra, costellato di borghi medievali bellissimi da visitati e dove si possono assaporare le bontà della cucina ligure, variegata da ponente a levante. Una Liguria a 360 gradi, per la quale ci sono buoni risultati (seppur non definitivi) per le presenze del 2019, visto quanto successo lo scorso anno. Anche se c’è una lieve flessione nelle presenze alberghiere, con gli oltre 25mila posti letto in più nelle case, il dato è ottimamente positivo. Questo con grande soddisfazione del reparto economico e con prospettive di crescita nel 2020”.

Anche il Presidente della Regione, Giovanni Toti, lancia la sfida per il 2020 per il turismo in Liguria: “La nostra presenza è cresciuta anche grazie al nostro stand. Un evento importante ma la Liguria è ormai presente a tutti i più importanti eventi come questo e lo è con un’offerta sempre più integrata. Non solo spiagge, ovviamente bellissime e con tante bandiere blu, ma anche cibo, la tradizione artistica e culturale, la nostra natura con i parchi e con le aree marine protette. Stiamo facendo un grande lavoro sul turismo, per integrare tanti settori e candidarsi ad essere una delle regioni giuda per il turismo outdoor e lo sport, ma anche destagionalizzare le presenze. Un grande lavoro fatto anche dalla agenzia ‘InLiguria’, con cui abbiamo raddoppiato i budget, ma anche gli enti di promozione del territorio e dai principali comuni. Siamo qui per dire che la Liguria c’è e vuole essere protagonista in un settore che continua a crescere come hanno confermato anche i numeri dell’aeroporto di Genova”.

Il Ttg l’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

L’evento fa parte della piattaforma ‘Italian Marketplace for Travel&Hospitality’, brand firmato ‘Italian Exhibition Group’, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione. Un nuovo modello di sviluppo strategico del business, che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore. Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero. L’ultima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach & Outdoor Style ha registrato la presenza di 73.821 operatori professionali e 2.850 espositori.